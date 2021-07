André Silva generó que estallen de risa al declarar como huele Cristiano Ronaldo

En plena presentación del portugués André Silva, como jugador del Leizig de la Bundesliga, le preguntaron demasiado por Cristiano Ronaldo hasta que contestó y estallaron de risa.

Por: Mauro Palacios 24 de Julio 2021 · 11:39 hs

En la rueda de prensa de presentación del futbolista portugués en el RB Leipzig ocurrió algo que nadie se esperaba. Un periodista sorprendió a André Silva con varias preguntas sobre Cristiano Ronaldo que desconcertaron al delantero: "¿Te gustaría ser tan bueno como él y tener sus músculos algún día? o ¿huele tan bien como su apariencia?", fueron algunas de las perlas del periodista.

El jugador portugués fue presentado como jugador del Leipzig y mientras le hacían la traducción, André Silva se adelantó al traductor y le sugirió. "Preguntale al señor si ha olido a Cristiano".

Sobre Silva habló Rafael Santos Borré. "Llegar a River y tener como DT a Gallardo me hizo madurar y llegar de mejor manera a mi segundo paso por Europa. Sé que André Silva hizo un gran trabajo aquí, pero vengo a hacer mi camino. Me gusta la idea del entrenador y del club, es algo que me identifica".

"Si algún día consigo lograr los títulos que ha obtenido Cristiano sería algo extremadamente bueno. Pero creo que cada camino es diferente de la otra persona. En lo único que estoy centrado es intentar hacer lo mejor que pueda. Sería bueno poder repetir algo de todo lo que Cristiano ha demostrado en su carrera. Quizá para conseguirlo tenga que pedirle el perfume" .