Andrea Pirlo afuera de la Juventus y ya tiene reemplazo

Por: Luca Ratto 27 de Mayo 2021 · 10:36 hs

Andrea Pirlo dirigió a la Juventus durante menos de un año y ya no forma parte de la institución. El entrenador italiano no fue lo que se esperaba en la Vecchia Signora y quedaron muchos objetivos por cumplir que no fueron cumplidos.

Pirlo dirigió 52 partidos de los cuales 34 fueron victorias, 10 fueron empates y solo sufrió 8 derrotas. Recordemos que este es el primer club que dirige Andrea, un debut no tan soñado. Ahora tendra tiempo para reeforzar coceptos para encarar otro proyecto en el club que le toque estar.

La gran sorpresa es que Juventus ya tiene el reemplazo de Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri será el nuevo director técnico de la juve por 3 años y se hará oficial en las próximas horas.