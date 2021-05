Antonie Griezmann vuelve a el Atlético y Joao al Barcelona

El Atletico Madrid veería con buena cara un posible trueque entre, Joao Felix y Antoine Griezmann.

Por: Luca Ratto 18 de Mayo 2021 · 20:12 hs

Se acerca el mercado de pases de verano y empiezan a sonar posibles fichajes y trueques de cara a este momento de fichajes. Uno de los que más revoluciono el mundo del fútbol es este mismo.

La llegada de el ex jugador colchonero al Atletico Madrid es algo que no está confirmado al 100 porciento. Además , el jugador portugues tiene solamente 21 años, con una carrera brillante por delante. Lo unico que le juega en contra al compañero de Cristiano Ronaldo en la selección es que no se termino de poner comodo en el equipo que dirige el cholo Simeone.

La pregunta que todos se hacen es si, Griezmann tiene la misma calidad y condiciones que cuando se fue. El jugador frances tiene 31 años y es otro de los tantos jugadores que no se pudieron afianzar en el Barcelona. Es por eso que el rendimiento del mismo bajo y ya no es lo mismo que hace 3 años cuando el equipo colchonero lo entregó al Barca.

Todavía falta para que el mercado de pases comience, pero ya en el Atletico como en el Barcelona este trueque empieza a hacerse cada vez más fuerte.

Hay que recordar que el equipo del cholo Simeone se enfrenta este fin de semana al Villareal en busca de la victoria para concretarse campeón de la Liga Española. Lo que tiene a favor el equipo colchonero es que depende de el mismo, no tiene que esperar ningún resultado y eso lo favorece al equipo puntero de la Liga.