Apareció Hugo Sánchez y arremetió con duras críticas hacia Gerardo Martino luego del partido de México en Copa Oro

Hugo Sánchez arremete contra Tata Martino, atacó con todo al DT de la Selección Mexicana tras su partido ante Canadá en Copa Oro.

Por: Mauro Palacios 30 de Julio 2021 · 09:47 hs

Hay persnas que se convirtieron, con el correr del tiempo, en "criticones compulsivos", ese es Hugo Sánchez. Gran defensor del jugador y entrenador mexicano y que no acepta de ningún modo que personas de otro país puedan vestir esa playera o tener colgado el silbato y dirigir un entrenamiento del Tri.

La Selección Mexicana se vio muy superada por momentos en las Semifinales de la Copa Oro ante Canadá, donde lograron el pase, pero no dejaron buenas impresiones. Hugo Sánchez arremetió con todo contra el Tata Martino y su falta de liderazgo, argumentando que sólo cumple por un pago.

Hugo Sánchez no dirige a ningún club desde hace ya varios años pero ahora trabaja como analista en ESPN, por lo que suele hablar y criticar a la Selección Mexicana, pero en ocasiones hace un énfasis especial en el Tata Martino. ¿Qué dijo Hugo Sánchez del Tata Martino? En la mesa de debate, David Faitelson le preguntó a Hugo Sánchez su opinión sobre lo ocurrido con la Selección Mexicana, donde en primera instancia tocó el tema de que fueron los jugadores quienes acordaron que Carlos Salcedo cobrara el penal que falló, y no el Tata Martino como debería ser.

“Todos los directores técnicos que son responsables, tienen liderazgo y personalidad, tienen que decir, yo los he visto tirar penaltis en los entrenamientos; no es decisión de ustedes, es mía, yo digo quién cobra el primero, el segundo y el tercero. Si llega a haber una serie de penaltis, él ya debe tener analizado quién va a cobrar, pero que diga eso, me molesta”, confesó Hugo Sánchez.

Carlos Salcedo erró el penal que pudo darle tranquilidad a México ante Canadá en las Semifinales de la Copa Oro, pero Gerardo Martino dejó que ellos decidieran quién lo iba a cobrar. Hugo Sánchez, además de esto, comentó que el Tata sólo cumple su rol para poder cobrar, pero no es un líder.

El Tata Martino suele direccionar la mirada a un punto neutro y no mirar a las personas cuando habla ante los medios, hecho que molesta demasiado a Hugo Sánchez, pues en su opinión, denota una falta de compromiso y responsabilidad. “Nunca mira a los ojos y nunca mira a la gente, simplemente justifica las cosas y sólo está cumpliendo con un pago que le están dando. Eso es lo que está haciendo, cumplir profesionalmente un pago, pero no ejerce de líder, no debe dejar que los jugadores tomen las decisiones, él debe tomarlas”, sentenció Hugo Sánchez.