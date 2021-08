¡Atención! El anuncio de Kylian Mbappé el próximo lunes. Hoy fue el primero en retirarse del entrenamiento del PSG

Según medios italianos, al francés no le ha gustado nada el fichaje de Lionel Messi y podría anunciar una notica "Bomba" el lunes. La presión de Al-Khelaïfi no está surtiendo efecto.

Por: Mauro Palacios 12 de Agosto 2021 · 09:19 hs

El futuro de Kylian Mbappé está cada día más cerca de definirse. De hecho, según ha informado La Gazzetta dello Sport, el francés tiene decidido comunicar este lunes de forma pública su decisión respecto a donde jugará el año que viene. Le queda un año de contrato, pero el PSG no parece dispuesto a venderlo este verano. Sin embargo, este gesto podría cambiar las cosas. El Real Madrid se mantiene a la espera, y sueña que en algún momento de este mercado se presente una opción para ir en buasca de su fichaje.

Justamente este Jueves, día del primer entrenamiento diferenciado de Lionel Messi, hubo un asado de bienvenida y Kylian Mbappé fue el primero en retirarse, con gran diferencia, en cuanto al tiempo de retiro, de el resto de sus comapañeros.

Mientras tanto, en París siguen presionando para que Mbappé siga. El fichaje de Lionel Messi ha aumentado claramente el nivel del equipo, uno de los requisitos que pedía Kylian Mbappé para renovar. Sin embargo, según informa también el medio italiano, su llegada ha sido contraproducente, ya que al francés no le ha gustado nada. Su idea es ser el líder de un proyecto competitivo y ahora, además de estar a la sombra de Neymar deportiva y económicamente, también lo estará a la de Leo Messi.

Al-Khelaïfi, presidente de la entidad, no entiende a su estrella. Todo lo contrario, se dedica a meterle aún más presión cada vez que habla ante los medios. Ayer, en rueda de prensa, cuando fue preguntado por Kylian se mostró implacable. "Mbappé dijo: quiero un gran equipo. Ahora mismo, tiene un gran equipo, uno de los mejores del mundo. Tiene todo para seguir aquí. Se lo dije, no tiene excusas para salir", afirmó. "Mbappé es parisino, muy competitivo, quería un equipo competitivo, creo que no hay nada más competitivo como equipo (en referencia al PSG), no tiene excusas", añadió después.

Minutos después, en una charla con L'Equipe, el directivo qatarí dijo lo siguiente: "(Mbappé) Está en el centro de nuestro proyecto. Creo que tiene todo para quedarse aquí. Soy muy positivo. Nadie entendería si se fuera hoy", en otra frase que busca claramente apretar al jugador de 22 años.

Sin embargo, su agresiva política no esta dando resultado. Kylian Mbappé está cada día más cansado de las presiones que recibe tanto por parte de su presidente como por otros trabajadores del PSG. Tampoco entiende la política de fichajes, que le han dejado en un papel secundario dentro del equipo. Por ello, tiene cada día claro que no renovará y que acabará jugando en el Real Madrid. Es cuestión de tiempo, más allá de los deseos de cada uno, la realidad marca que tarde o temprano no se podrá sostener los sueldos de todas estas mega estrellas por el tan famoso Fair Play Financiero.