BOMBA, Karim Benzema vuelve a la Selección de Francia

Hay muchos nombres que se extrañan en el mundo del fútbol frances. El que más se extraña es Karim Benzema y es el que más cerca esta de regresar al seleccionado frances.

Por: Luca Ratto 18 de Mayo 2021 · 09:20 hs

Karim " El Gato " Benzema no es tenido en cuenta en el equipo frances desde el año 2015 cuando fue expulsado de la selección hasta que aclare su situacion judicial por presunto chantaje sexual a su compañero Valbuena.

El delantero frances recordemos que la última vez que jugo fue frente a Armenia en 2015, aquel día lograron llevarse la victoria por 4 a 0 y el delantero del equipo anoto dos goles. Desde ese momento, Benzema no piso más ninguna instalasión con la selección pero parece que esto tiene fecha de caducación.

Los últimos rumores dicen que en esta proxima convocatoria el delantero y goleador del equipo merengue apareceria en la lista de convocados para disputar la eurocopa con su selección. Hay mucha gente que no entiende el motivo por el cual Karim no está en la selección francesa y además el delatero no para de hacer goles para su equipo. Es muy complicado tener a un jugador de ese estilo y con tanta calidad afuera del equipo frances. La selección necesita de el y el seguramente también extraña a la misma.

Ahora, cuando nos ponemos a pensar en el equipo que se puede formar es algo impensado. Recordemos que la selección francesa viene de salir campeona del mundo y lo que menos va a hacer es bajar el rendimiento. Es por eso que si Benzema llega a formar parte de la convocatoria esto se pondria cada vez más hermoso y la selección francesa cada vez más intratable.