BOMBA! Manchester City concreta el fichaje más caro de la historia de la Premier League

Fichará al jugador inglés apenas finalice la Eurocopa en 116 millones de euros. Supera el traspaso de Paul Pogba de la Juventus al Manchester United.

Por: Mauro Palacios 25 de Junio 2021 · 10:31 hs

PeJack Grealish se convertirá en nuevo jugador de Manchester City luego de la finalización de la Eurocopa y será el traspaso más caro en la historia de la Premier League.

El fichaje se hará en 116 millones de euros según Daily Mail, el jugador de 25 años superará el traspaso de Paul Pogba al Manchester United, que en 2017 pagó 105 millones de euros a la Juventus.

El conjunto skyblue rompe el mercado de pases con esta ficha, 100 millones de libras (algo más de 116 millones de euros) al Aston Villa por el pase de su jugador franquicia. Grealish fue fundamental para la permanencia de los villanos en la Premier la temporada 2019-20, en esta última campaña ha vuelto a brillar anotando siete tantos y repartiendo una docena de asistencias en los 27 encuentros oficiales que ha disputado.

Estos números en su recorrodo lo han llevado a debutar en la selección inglesa en 2020, Gareth Southgate lo hizo debutar el pasado 8 de septiembre de 2020 en un partido de Nations League contra Dinamarca. Desde entonces, Grealish ha defendido en nueve ocasiones el escudo de los Tres Leones, dos de ellas en la actual Euro.

En el City, Grealish coincidirá con Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Phil Foden, compañeros en la selección. Y quizá también con Harry Kane, jugador deseado por Pep Guardiola. "Me encantaría tener un jugador que marcara 50 goles por temporada pero no me gusta poner presión a los jugadore. En el Barcelona esto te lo hacía Messi, que desde que nació marcaba 50 goles cada campaña. También Henry marcó mucho en su primer año y Samuel Eto´o"