Barcelona está en llamas luego de que Joan Laporta explicó, esta mañana, los motivos de la salida de Lionel Messi

Esta mañana dio la cara el hombre más odiado por los aficionados de Barcelona, el que llevará la mochila de haber sido el Presidente en función cuando Lionel Messi dijo adiós. Joan Laporta explicó los motivos de la salida de Lionel Messi.

Por: Mauro Palacios 06 de Agosto 2021 · 08:56 hs

Joan Laporta puso su rostro este viernes en el Auditorio 1899 para explicar los motivos del adiós de Lionel Messi. El Presidente del FC Barcelona ha recalcado: "Leo quería quedarse y el Club quería que se quedara, pero con las normas de Laliga no ha sido posible. Para cumplir con el fair-play de Laliga, teníamos que aceptar un acuerdo de Laliga que hipotecaba durante medio siglo los derechos televisivos del Club, y el FC Barcelona está por encima de todo".

Previamente del careo con los medios, Joan Laporta destacó varios puntos claves por los que no se ha podido formalizar el acuerdo, esa negativa que genera que el 5 de Agosto de 2021 que grabado a fuego en la historia del Barcelona, para los aficionados y dirigentes, y para Lionel Messi. "Ante todo quería contar que hemos recibido una herencia nefasta de la Junta anterior que ha hecho que la masa salarial del Club represente un 110% respecto a los ingresos. No tenemos margen salarial, las normas de Laliga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones".

Bartomeu, sabiendo que es el apuntado por todos, se encargó de explicar "Cuando llegamos al Club, tras las primeras conclusiones de la auditoría y el cierre de la temporada, los números parecían mejores. Pero son mucho peores de lo previsto. Esto ha llevado a pérdidas previstas mucho más elevadas, y la deuda prevista es mucho más elevada. Esto hace que con los contratos deportivos vigentes tengan esta masa salarial tan por encima. No hay margen salarial. Para cumplir con el fair-play de Laliga, teníamos que aceptar un acuerdo de Laliga que hipotecaba durante 50 años los derechos televisivos del Club". Y sentenci una frase que no es menor... "El Club que está por encima de todo. De jugadores, del mejor jugador del mundo, del Presidente y de todos".

"La inscripción de Leo pasaba por aceptar esta operación de LaLliga que no es interesante para el Barça. Entendemos que no debemos hacer esto de aceptar una hipoteca de los derechos televisivos del Barça durante medio siglo". Y explica: "Quiero que quede claro que Leo quería quedarse y que el Club quería que se quedara. Llega un momento en que en una negociación debes plantarte, analizar con rigor y con los números. La norma de Laliga podría ser más flexible, pero eso no es excusa porque ya la conocíamos. Leo Messi se lo merece todo, ha demostrado su estima al Barça y la voluntad para quedarse en Barcelona. Estoy triste, pero convencido de que hemos hecho lo mejor por los intereses del FC Barcelona".

Laporta también ha explicado: "Ahora tendremos un pequeño margen para encontrar soluciones. Pero ni sin Leo tenemos margen salarial. El ratio es de 4 a 1. Para que entren 25 millones de nuevo salario, deben salir 100. Ahora el porcentaje de la masa salarial respecto al presupuesto baja del 110% al 95%". En cuanto a los nuevos fichajes, añade: "Los nuevos jugadores se podrán inscribir según nuestros cálculos. No es lo mismo la magnitud del merecido salario de Leo que el de los cuatro fichajes, que por eso han hecho un esfuerzo que es de agradecer. La plantilla no está cerrada el mercado termina el 31 de agosto y pueden pasar muchas cosas".

Barcelona y Laporta deberán trabajar muchísimo para no continuar con las pérdidas, ya que no es lo mismo para los patrocinadores, la ausencia de Lionel Messi. "Las pérdidas previstas eran del orden de 200 millones, pero serán de 487 millones de euros, que es mucho. Sobre el impacto en patrocinios deberemos trabajar más y mejor para conseguir más patrocinios, explicar lo que es el Barça y que tenemos jugadores de gran talento, habrá jugadores que vendrán y generarán esta motivación e ilusión de los patrocinadores".