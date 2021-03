Bayern Munich veta a Hansi Flick de la selección de Alemania

El prtesidente del conjunto bávaro no dudó a la hora de contactar con Fritz Keller, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para aclarar los rumores que involucran al entrenador del Bayern con el combinado nacional

Por: Diario AS 15 de Marzo 2021 · 19:02 hs

El Bayern Munich no tiene en sus planes liberar al entrenador Hansi Flick de su contrato en el Allianz Arena hasta 2023. Esto, en caso de que el técnico alemán quiera heredar a Joachim Löw como seleccionador alemán, después de la Eurocopa que se disputará a mediados de este año.

Así lo subrayó Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del campeón de la Bundesliga y de Europa, en declaraciones recogidas por la agencia DPA. En ellas, el exfutbolista alemán se mostró muy tajante con el futuro del técnico.

"Estaríamos locos si dejásemos marchar a nuestro entrenador antes de tiempo", explicó el máximo responsable del Bayern después de que Flick sonara con fuerza para el banquillo de la Mannschaft.

Incluso, Rummenigge no dudó a la hora de contactar con Fritz Keller, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para aclarar el asunto en persona. "La decisión de la DFB de no contactar con ningún entrenador que tenga contrato más allá de 2021 me parece seria y acertada", matizó.

Eso sí, el directivo muniqués tampoco se cortó y dejó claro que no existe ninguna posibilidad de que Flick termine en el combinado alemán. "Siempre he dicho que el entrenador es el empleado más importante y tenemos un acuerdo contractual que se conoce”, acotó.

Por último, aseguró que la presunta salida de Flick “no es un problema en absoluto. No vamos a resolver los problemas de la DFB. Y si soy sincero: Si yo fuera entrenador y cambiara el FC Bayern por la DFB, solo me provocaría risa".