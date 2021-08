Benedetto fue presentado oficialmente en el Elche, donde es accionista

El ex delantero de Boca Juniors hizo su presentación esta mañana en el equipo español, club del que además es accionista y socio del empresario argentino Christian Bragarnik.

Por: Mauro Palacios 25 de Agosto 2021 · 11:20 hs

El ex delantero de Boca Juniors fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Elche. Tendrá como compañeros a los argentinos Lucas Boyé, Guido Carrillo, Pablo Piatti e Iván Marcone, este último su mejor amigo en el fútbol y con quien jugó en Arsenal de Sarandí y también en el equipo "Xeneize".

"Tener acciones en el Eche me genera mucho compromiso, pero sigo siendo jugador. Pienso en el equipo y en cumplir los objetivos que se fijó el plantel", comenzó Benedetto, quien se sumó a préstamo por un año y con opción de compra definitiva procedente del Olympique de Marsella, de Francia.

"Estoy muy contento de haberme sumado al Elche, me recibieron muy bien y siento que llevo toda una vida acá. Hacía rato que no veía un grupo tan unido", añadió el ex Boca Juniors, según consignó el sitio oficial del club.

Benedetto, de 31 años, optó por continuar su carrera en el Elche debido a que en el Olympique de Marsella no era tenido en cuenta por el entrenador argentino Jorge Sampaoli.