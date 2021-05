Boca perdió el invicto en la Libertadores.

El equipo de Miguel Ángel Russo perdió 1-0 ante Barcelona en Guayaquil y quedó en segundo lugar en el Grupo. Ahora el Xeneize visitará a Santos.

Por: Luca Ratto 05 de Mayo 2021 · 13:37 hs

En el primer tiempo, Boca domino al equipo ecuatoriano. Sin embargo, este en el segundo tiempo salió a la cancha con mas entusiasmo generando mas ocasiones de gol y situaciones ofensivas. La primera oportunidad fue un remate a corta distancia de Emmanuel Martínez que salgo Jara.

Luego, se dio el tan esperado gol por Garcés quien marcó con un pase de Mario Pineida. La pelota fue trasladada previamente por Nixon Molina que rompió con la defensa del mediocampo.

El gol marcó un antes y un después en el partido. Por un lado, el conjunto de Russo tuvo que recurrir a adelantar sus líneas rompiendo con lo estipulado hasta el momento. Por el otro lado, Barcelona busco poner el foco en la defensa.

Para lograr mayor profundidad, Carlos Tevez, Maroni y Zeballos, ingresaron a la cancha por orden de su DT. Esto le permitió a Boca a que se lanzará en ataque. Por ejemplo, el remate cruzado que bombardeó en el vertical, aunque no fue gol.

El equipo que tenía un gol de diferencia supo aguantar las presiones del club argentino para conseguir el empate. Por lo tanto, logro conseguir los tres puntos y dejó al Xeneize en segundo lugar del Grupo C.

Ahora Boca se pone intranquilo debido a lo que se viene: tiene que pelear el puesto del segundo cupo con Santos y no con los ecuatorianos. Tienen 6 puntos mientras que Santos sumó este martes 3 goleando a The Strongest, quien no sumó todavía. Si el conjunto argentino pierde quedará en tercer lugar y hasta Barcelona podría sacar ventaja.

Empatando o ganando la semana que viene en Brasil, encaminará la clasificación. Una derrota, una nueva caída, lo dejaría mucho más preocupado de cara al pase.

Escrito por: Iara Ortiz.