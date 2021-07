Boca prepara una sanción para uno de sus jugadores

El equipo de Boca Juniors tomo la decisión de sancionar al jugador colombiano por no regresar a tiempo a la argentina.

Por: Facundo Agudo 13 de Julio 2021 · 16:38 hs

Boca debuta hoy en la copa Libertadores ante Atlético Mineiro y no se pude permitir perder. Una de sus estrellas, Edwin Cardona tomo la decisión de no volver a la argentina tras la Copa América que disputo con su país, Colombia, además de esto trascendieron videos de Cardona saliendo de fiesta, que no cayeron nada bien en el mundo Boca.

Todo Boca esta enojado con el colombiano y por eso el club decidió sancionarlo, este castigo será íntegramente deportivo, ya que Boca no tiene nada de que agarrarse desde lo reglamentario, por ese motivo Boca y su cuerpo técnico evalúan la sanción.

El Colombia, Edwin Cardona regresará al país en los próximos días y de ahí se conocerá el poder de la sanción, su contra cara es Almendra el joven, a pesar de esta lesionado de su tobillo pido concentrar igual para acompañar a sus compañeros en estos partidos de copa.

Hoy desde las 19:15 Boca se medirá en su cancha con el Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.