Buffon deja la Juventus

El histórico arquero anunció que deja el club con el que tantas alegrías consiguió a finales de temporada, tras dos etapas.

Por: Pablo Alvárez 11 de Mayo 2021 · 14:50 hs

Gianlugi Buffon dejará la Juventus cuando finalice la actual temporada, es decir que a partir del 30 de junio será jugador libre ya que no renovará su contrato. “Mi futuro está claro y decidido; esta temporada pondré fin a mi hermosa y bella etapa en la Juventus”, fueron las palabras del mítico portero de 43 años, que deja la “Vecchia Signora” luego de 19 años, con un breve paso por el Paris Saint Germain durante el 2018/19.

El campeón del mundo con la Selección de Italia, en una charla con el medio Bein Sports anunció la noticia, pero aún sin tener en claro que hará luego de esta decisión: “O dejo de jugar o si encuentro algo que me seduzca y me dé ganas de seguir compitiendo y tener una experiencia de vida diferente, lo voy a tener en cuenta. Creo haberlo dado todo por la Juve, he recibido mucho afecto desde el público y más que esto no puedo hacer”.

Tras formarse en el Parma, arribó al club de Turín a los 23 años, para empezar a marcar una era. A cambio de 53 millones de euros en su traspaso, se convirtió durante años en el guardameta más caro de la historia. Consiguió muchos títulos y una titularidad ininterrumpida. En cambio, cuando regresó hace dos años, tras su experiencia corta en el fútbol francés, fue más para disputar algunos partidos y ser un referente del grupo. La mayoría de los encuentros, estuvo en la banca como suplente del portero polaco Wojciech Szczesny.

Hasta el momento, “Gigi” disputó 683 encuentros en la escuadra del Norte del país. Ha recibido 537 goles y en 322 cotejos dejó su valla en 0. En todos estos años, consiguió 10 campeonatos de Serie A, cuatro Copas de Italia y seis Supercopas. Además, llegó a tres finales de Champions League y le tocó vivir el año de la Serie B, justo meses después de lograr el Mundial de Alemania 2006.