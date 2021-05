Camavinga es pretendido por los grandes

El francés es seguido de cerca por varios clubes grandes de Europa.

Por: Santiago Kusanic 10 de Mayo 2021 · 20:14 hs

Cuando inicie el periodo de traspasos el joven de 18 años esta dispuesto a negociar con varios clubes y escuchar sus ofertas. Ya ha oficializado que no renovara con su actual club el Rennes que tiene contrato hasta 2022, seria un buen negocio para ambos si se va en este periodo.

El Real Madrid, Bayern Múnich y Barcelona son algunos clubes interesados en el jugador francés, que afirmo, “es bueno que equipos como el Real Madrid y el Bayern se interesen en vos, pero aun no he decidido mi situación con mi familia”. Eduardo Camavinga ya ha disputado encuentros oficiales con su selección y este traspaso seria muy bueno en lo que seria su futuro, por eso es una decisión que va a tomar con calma y con su familia. Aun no se ha confirmado nada si el joven asistirá a la Eurocopa con la selección gala, si bien con sus 18 años también puede jugar la copa en formato Sub21.

“todo va muy rápido para mi, es un sueño hecho realidad todo lo que me esta ocurriendo”, sentencio.

Santiago kusanic