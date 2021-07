Los hinchas de este campeón de la Eurocopa se enteran de su salida por las redes sociales

El jugador que acaba de ser campeón con la selección de Italia publicó en sus redes sociales una carta de despedida.

Por: Mauro Palacios 14 de Julio 2021 · 11:25 hs

El portero italiano Gianluigi Donnarumma publicó una carta de desdida en sus redes sociales, explicando su salida del AC Milan.

Ya es cosa vieja los festejos por la obtención de la Eurocopa en Londres frente a Inglaterra por penales luego de igualar en uno. Para Gigio Donnarumma ha llegado la hora de la despedida.

Los tifosi del AC Milan llevan semanas esperando alguna declaración o muestra deradecimiento para saber cuales serán los próximos desafíos del portero, claro está que será lejos de Milan.

El jugador de la cantera del club, sumando seis temporadas, 251 presencias. Pronto firmará con el PSG hasta 2026, donde cobrará más de 10 millones netos. Pero claro que los hinchas no perdonan que no deje ni un solo euro en las arcas del club.

No hubo acuerdo y su representante, Mino Raiola decidió llevarlo a París. Donnarumma ha publicado en sus redes una carta, explicando su elección.

"Hay decisiones difíciles, pero que son parte del crecimiento de un hombre. Llegué al Milan cuando era un niño, vestí esa camiseta durante 8 años con orgullo. Luchamos, sufrimos, ganamos, lloramos y celebramos juntos, años extraordinarios que no olvidaré nunca. Ahora es momento de decir adiós, una decisión que no ha sido fácil y no será suficiente un post para explicarla, quizá nunca podré hacerlo, porque los sentimientos más profundos no se pueden expresar con palabras. Lo que puedo decir, es que a veces es justo elegir un cambio, enfrentarse a nuevos retos, crecer y completarse. Todos los rossonieri serán una parte fundamental de mi camino, que me convirtió en lo que soy. Le deseo al Mil todos los éxitos posibles y lo hago desde el corazón, por el cariño que me vincula a estos colores, un sentimiento que el tiempo y la distancia no borrarán"