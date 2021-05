Canelo va por el título de goleador en la Liga MX

Ya inició la jornada 17 del fútbol mexicano con la victoria de Pachuca frente a Atlético San Luis por 5 a 1 en el día de ayer y estos son los punteros en la tabla de goleadores.

Por: Luca Ratto 01 de Mayo 2021 · 19:54 hs

Es la última fecha del torneo y todos quieren entrar entre los primero cuatro o por lo menos disputar la pre clasificación en donde lucharan por un lugar para definir el título. Hay algo en lo que varios jugadores quieren lograr ganar y es en la tabla de goleadores.

El favorito a llevarse el primer puesto de la tabla de goleadores es el jugador, Pedro Alexis Canelo que actualmente se encuentra puntero en esta tabla con 11 goles en su favor. El Toluca es el equipo con más anotaciones, Canelo es su delantero, tienen 25 goles convertidos en toda su temporada.

Nicolas Ibañes es el principal perseguidor de Alexis Canelo. El delantero argentino del equipo de San Luis tiene 10 anotaciones en lo que va de la liga. Hay tres jugadores que tienen nueve goles y son Jonathan Rodriguez del Cruz Azul, Rogelio Funes Mori del Monterrey y Santiago Ormeño del Puebla.

Los cinco jugadores buscaran consagrarse como goleadores del torneo en esta fecha 17 del torneo MX. La jornada ya comenzó con la victoria del Pachuca por 5 a 2 frente Atlético San Luis. Hoy jugaran Necaxa vs Atlas, Juarez vs Toluca. El día sábado van a enfrentarse Chivas vs Tigres, Leon vs Querétaro, Cruz Azul vs Tijuana, Monterrey vs Mazatlán. Por último el día domingo cerraran la fecha Santos Laguna vs Puebla y Pumas vs América.