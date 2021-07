Carlos Tévez, vacaciones y su nuevo club

Carlos Tévez disfruta de sus vacaciones y así lo comparte con sus seguidores y, define su futuro.

Por: Mauro Palacios 09 de Julio 2021 · 10:08 hs

Luego de su salida sorpresiva y con mucho ruido de Boca, Carlos Tévez disfruta con su familia de unas lindas vacaciones mientras define su futuro, su nuevo club.

En conferencia de prensa, dejó en claro que no iba a continuar en Boca Juniors porqueno se sentía con las energías suficientes, las que demanda un club tan importante como Boca y que él ama como a ningún otro.

Pero dejó en claro que no tenía bien claro en su cabeza cuál iba a ser su futuro, si iba a continuar o no jugando profesionalmente. Se vinvuló su futuro a la MLS, el Atlanta United donde dirige su compatriota y amigo Gabriel Heinze o Minnesota United donde juega su otro amigo y ex compañero Ramón Wanchope Ábila.

Mientras tanto, subió unas hermosas imágenes junto a su familia pasando el mejor tiempo invertido, con sus seres queridos y esos que apoyan en todas las situaciones de la vida.