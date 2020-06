Casillas dijo no a la presidencia de la Federación Española de Fútbol

El legendario ex portero y capitán del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, ha decidido no presentarse a las elecciones por la presidencia de la Federación Española de Fútbol. En los primeros días del año, Casillas declaró su intención de postularse, aunque ya en este punto del 2020 ha cambiado de parecer y no lo hará.

Por: Julio César Gómez 12 de Junio 2020 · 07:52 hs

El portero, aún activo y jugando con el Oporto, ha declarado recientemente que declinará a su intención de presentarse a las elecciones como presidente de la Federación.

Desde antes de la pandemia, el jugador ya había tomado un poco de distancia con respecto a sus primeras declaraciones, al decir que “no era este el momento de elecciones”.

Ya ha sido emitida la convocatoria, sin embargo, teniendo como fecha tentativa el 17 de agosto. En tan poco tiempo Casillas duda de poder formar un equipo que le permita vencer en estas elecciones, razón por la cual ha decidido declinar.

Luis Rubiales es el favorito para hacerse con el cargo de presidente de la federación, cargo que ya ostenta. Casillas ha criticado esto diciendo que el poco tiempo para organizar la elección es una maniobra para mantenerlo al frente de uno de los organismos rectores del fútbol en España.