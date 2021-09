"Chicharito" Hernández y Matías Almeyda unidos por la misma desgracia

Matías Almeyda, entrenador de San José y Javier "Chicharito" Hernández, de LA Galaxy, tuvieron fuertes novedades y no son buenas.

Por: Mauro Palacios 18 de Septiembre 2021 · 09:11 hs

Van por el mismo camino en la MLS Javier "Chicharito" Hernández y el entrenador argentino Matías Almeyda para el Comité Disciplinario que ha encontrado al jugador el técnico culpables.

La Major League Soccer dio a conocer que el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se ha ganado y de la mejor manera una multa económica por faltar al Fairplay durante el juego entre LA Galaxy y Houston Dynamo.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha encontrado que el delantero del LA Galaxy, Javier 'Chicharito' Hernández, es culpable de una simulación en el minuto 84 del partido de Los Ángeles contra Houston Dynamo FC el 15 de septiembre", detalló la liga estadounidense en un comunicado, en donde no reveló la cantidad que tendrá que pagar.

El argentino Matías Almeyda, entrenador del San José Earthquakes, también fue multado económicamente por sus fuertes reclamos al cuerpo arbitral duarante el duelo ante Real Salt Lake. La multa no fue el único castigo que recibió el ex entrenador de River Plate, ya que también fue suspendido un partido, por lo que no podrá estar en el duelo de su equipo ante el Austin FC, encuentro programado para este sábado 18 de septiembre.