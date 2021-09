Chicharito se descargó en cancha y en sus redes sociales

El delantero mexicano Javier Hernández se destapó anoche y llegó a una buena marca en la MLS con Los Ángeles Galaxy, luego de tantos trascendidos en el último tiempo....post partido continuó pero con su dispositivo móvil.

Por: Mauro Palacios 16 de Septiembre 2021 · 09:29 hs

El Galaxy de Los Ángeles se adueñó de una unidad al empatar 1-1 como local ante Houston Dynamo, duelo en el que hubo presencia mexicana en la cancha y con goles, ya que Javier Hernández pudo festejar.

Sumaron el tercer empate al hilo y esta vez con los aztecas en la cancha, ya que Hernández, Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez fueron inicialistas ante los de Houston, cuadro que se adelantó con tanto de Fafa Picault.

Noche mexicana con gran anotación de Javier Hernández, quien llegó a 11 goles en esta temporada con el Galaxy de Los Ángeles, luego de empatar este miércoles el partido ante el Houston Dynamo.

Chicharito Hernández sigue de menor a mayor en su paso por la MLS e hizo su primer gol tras el regreso a la cancha por lesión al convertir la igualdad del duelo que perdía el Galaxy. El tapatío se levantó dentro del área en un pase cruzado de Dejan Joveljić y batió a la visita para hacer el 1-1 en Los Ángeles.

De esta manera posteó en su instagram personal luego del partido. "Que pinche alegría después de tanto tiempo sin poder jugar que volvamos a marcar. No es un mérito personal sino de todos los que formamos esta gran familia que es el LA Galaxy, el resultado no fue el que hubiéramos deseado pero el equipo no bajo los brazos durante los 90 minutos. Debemos cerrar con todo y dejarnos la vida en cada partido restante, ya que aún nos queda mucho por mejorar pero no bajaremos los brazos y mucho menos nos rendiremos.

¡Vamos enfocados en lo que sigue @lagalaxy ! ������

El Chicharito no podía aparecer en la lista de goleadores desde el 26 de junio cuando marcó por duplicado al San José Earthquakes, ya que llegó la lesión y hace un partido volvió a la actividad. La buena noticia es que los aztecas del Galaxy jugaron y brillaron. Álvarez salió al medio tiempo, mientras que Jonathan disputó más de 70 minutos.