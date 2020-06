Chilavert: "Maradona no ganó ni un 1% de todo lo que ganó Messi"

Para el histórico guardameta paraguayo, José Luis Chilavert, no hay duda en cuanto a la clásica pregunta: ¿Maradona o Messi?. El portero, ex del Zaragoza y de la selección paraguaya, se decanta sin ningún tipo de reparo por la estrella del FC Barcelona, de quien dice, al comparar con el primero: “Maradona no ha ganado ni el 1% de lo que ha ganado Messi”.

Por: Julio César Gómez 22 de Junio 2020 · 08:32 hs

Chilavert siempre se ha caracterizado por tener un estilo muy directo y polémico a la hora de opinar sobre ciertos temas. En eta ocasión, en una entrevista de radio, el ex jugador ha manifestado su punto de vista sin tapujos.

“Messi es el mejor del planeta”, dijo Chilavert, añadiendo que no tiene ningún tipo de discusión al respecto. Opina que los argentinos que dicen que es un “pecho frío” son unos “miserables”.

No está de acuerdo con los que ponen por encima a Maradona por haber ganado la Copa del Mundo. Según su opinión, Diego Armando “no ganó ni el 1% de lo que ganó Messi”.

Continuando sobre Lionel, Chilavert refiere la historia de cómo el Newell’s y el RIver le dieron la espalda al padre del futuro astro cuando este necesitaba medicamentos para el crecimiento de su hijo, llamado que solo fue atendido por el Barcelona, mediante la intervención de Carlos Rexach.