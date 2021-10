Chilavert reconoció algo muy íntimo sobre Messi

El mejor arquero de la historia de Paraguay y uno de los mejores del mundo, dejó en claro su fanatismo por Lionel Messi y marcó las diferencias con Diego Maradona.

Por: Mauro Palacios 06 de Octubre 2021 · 17:24 hs

José Luis Chilavert no dejó de elogiar a Lionel Messi y celebró el gran momento que atraviesa con la Selección Argentina. “Ver cómo lloraba después del partido contra Bolivia me tocó muy profundo. Se me cayeron algunas lágrimas”, afirmó en declaraciones exclusivas en TyC Sports.



El ex arquero destacó que “en el planeta lo elogiaban y en su propio país había algunos mediocres que siempre lo catalogaron como pecho frío”. Además, agregó: “Fue el desahogo de un profesional que les demostró a todos que de una forma humilde se puede manejar al mundo del fútbol”.

Con respecto a la camiseta que le regaló Lionel Messi, fue contundente. “Hace poco me llegó una camiseta autografiada por Leo, porque desde hace muchos años tengo una amistad con su padre. Para mí fue lo máximo. Como haber salido campeón del mundo con Paraguay”, manifestó.





“Ustedes no tienen que cambiar nada, el problema es que vivimos en una sociedad tan injusta que le falta el respeto a una leyenda”, reveló sobre una charla con el papá de la Pulga.“Para mí es de otro planeta. Los demás están en la tierra, pero él es totalmente diferente”.

El ídolo de Vélez se refirió a la personalidad de Messi. “Tiene un liderazgo puertas adentro. Muchos hablan y gesticulan en una cancha, pero en el vestuario no abren la boca. Tuve miles de compañeros así, que se creen una cosa delante de las cámaras y después eran otra cosa”, expresó.





La comparación con otras leyendas fue un tema en el que Chilavert también puntualizó. “La diferencia es que Maradona era predecible y Messi no lo es. Cuando va a ejecutar un tiro libre hay que adivinar para llegar. En aquel recordado partido entre Vélez y Boca, yo sabía dónde Diego iba a patear”, remarcó.



“Leo tiene el balón atado al pie y juega con tanta naturalidad que si te encara no sabés si lo mejor es salir corriendo a achicarlo o quedarte en el arco para esperarlo”, deslizó. Sobre sus cualidades, argumentó: “Siempre hay una técnica diferente a lo que haría cualquier jugador normal”.

“Es el mejor de todos. Maradona no ganó ni el uno por ciento de lo que Messi consiguió. Si hubiese jugado para España, le hubiesen dicho traidor. Eligió seguir siendo argentino y eso también hay que valorarlo”, cerró.