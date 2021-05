Cómo le está yendo a Gabriel Heinze en la Major League Soccer

El director técnico argentino Gabriel Heinze llegó al Atlanta United en diciembre del año pasado, luego de haber dejado de dirigir a Vélez Sarsfield en marzo del 2020. ¿Cómo es su desempeño en la MLS?

Por: Iara Ortiz 12 de Mayo 2021 · 12:40 hs

El Gringo Heinze se convirtió en el tercer entrenador de la historia del club que alguna vez dirigió Tata Martino. El DT acordó un contrato por dos temporadas y llego para reemplazar al escoces Stephen Glass que estuvo a cargo del equipo hasta ese entonces.

“Estoy emocionado de asumir este nuevo desafío con Atlanta United. Creo que mi filosofía futbolística está alineada con la visión del club y su estructura e instalaciones son de clase mundial. No puedo esperar para conocer a los jugadores, el personal y los fanáticos y ponerme a trabajar en 2021“, declaró el Gringo a la web de su nuevo club en el momento que confirmó su llegada a la MLS.

Aunque el entrenador argentino se está haciendo cargo del Atlanta United en esta temporada que comenzó hace casi un mes, reconoció que hasta hace poco no entendía bien el sistema de la MLS. "La veía como a otras ligas, pero no tenía un conocimiento cierto. Cero. Hasta no entendía cómo era el sistema de juego", reveló.

Sin embargo, al DT está teniendo un buen desempeño en la Major League Soccer. Al principio, le costó afianzarse para estabilizar los resultados y debutó con un empate, ahora al Atlanta United le está yendo bien.

Después de su debut ante el Orlando City con un empate sin goles, el Atlanta se enfrentó a Chicago Fire y goleó 3-1. No duro mucho el resultado positivo porque luego, en la fecha siguiente, visitó a New England y perdió por 2-1. Por último, este domingo el Inter Miami que su rival y ante ellos empataron 1-1.

En resumen, el equipo del exentrenador velezano sumó puntos por lo que se encuentra séptimo en la Conferencia del Este con 5 puntos. Llevo a cabo 4 partidos de los cuales gano y perdió uno y empato los dos restantes. Ahora al Atlanta United se medirá ante el Montreal Impact este sábado 15 de mayo.

Concachampions: eliminación y conflicto.

La semana pasada, el Atlanta United fue eliminado de la Concachampions y desató una polémica entre Gabriel Heinze y Jim Curtin. El DT de Philadelfia dijo mediáticamente que el entrenador argentino era un “mal perdedor y un idiota”.

Ante esto, el Gringo Heinze agregó “Si le tengo que decir algo a alguien, lo miro a los ojos y lo hago cara a cara. No necesito la prensa para decirle nada a nadie. Conozco perfectamente los dos escenarios: he ganado y he perdido mucho".

Aparentemente, Jim Curtin interpretó que Heinze no le quiso dar la mano al finalizar el partido debido al resultado por lo que el DT argentino aclaro ante la prensa la situación:

“Si sintió que no le quise dar la mano, le pido disculpas. Lo felicito por pasar de ronda y le deseo lo mejor a él y al equipo”.

Como quedaron afuera de esta competencia internacional, el Atlanta United se podrá enfocar en la competencia local.