Compañero le dijo "Baja tus p...manos" a Ibrahimovic y casi se van a las manos en la MLS

Este ex futbolista inglés confesó que tuvo un fuerte enfrentamiento con el Zlatan cuando militaban en la MLS y casi terminan a las trompadas.

Por: Mauro Palacios 09 de Septiembre 2021 · 12:04 hs

No es la primera vez que escuchamos estas declaraciones, muchos jugadores que fueron compañeros de Zlatan. confirman lo difícil que es la convivencia con el delantero sueco. Claro que para algunos es más llevadero y para otros es un infierno.

Ashley Cole recordó su paso por el LA Galaxy de la MLS, donde tuvo la oportunidad de coincidir en 2018 con el hoy delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. El ex futbolista inglés se refirió a la personalidad del sueco, la cual aseguró era muy contrastante.

No obstante, Cole recordó que Zlatan no tenía ningún empacho a recriminar a sus compañeros de equipo si algo no le parecía en el terreno de juego, situación que pasó varias veces. "Tenía dos personalidades. Con nosotros en el vestuario era brillante, callado, muy humilde. Pero para los medios era Dios. Tenía momentos en los que entraba al vestuario y le decía a alguien que su toque era una mierda, no puedes correr, eres demasiado lento...' Pero frente a los medios su personalidad cambiaba", dijo Cole en entrevista con Romesh Ranganathan.

Ashley Cole reveló que en algún momento se hizo de palabras con Zlatan Ibrahimovic debido a que éste le levantó las manos, situación que el inglés no le permitió. "Le dije...Baja tus putas manos, te lo digo en serio. Puede que tengas algo de razón, pero no me levantes las manos", relató Cole.