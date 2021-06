"Con Gallardo, a los chicos nos cuesta volver a sumar minutos..."

Por: Mauro Palacios 23 de Junio 2021 · 10:24 hs

Fue sorpresiva su salida para todo el mundo River ya que es un jugador que sumaba minutos y que Marcelo Gallardo le iba encontrando otro lugar y no lo encasillaba como ese cinco de buen pie.

“Cuando bajas un poco el rendimiento viene otro y más cuando uno es chico, con más renombre es otra cosa. A los chicos nos cuesta volver a sumar minutos. Hubiese esperado otro escenario para mí pero no reprocho nada”.

Santiago Sosa vive sus día en los Estados Unidos, en el Atlanta United que dirige Gabriel Heinze. Con muchos argentinos Ezequiel Barco, Marcelino Moreno entre otros.

“En EEUU lo que buscan es llamar la atención y crecieron mucho, encontras jugadores de renombre que han jugado en Europa, es una liga muy competitiva y los equipos están muy bien preparados físicamente”

Gabriel Heinze parece un entrenador muy especial, meticuloso, apasionado con un buen trato para con sus dirigidos y especial para le prensa...

“Trato día a día aprender cosas nuevas del entrenador, también la decisión de venir acá fue porque estaba Heinze. Constantemente en los detalles, en lo personal me corrige a diario, me hace entender mejor el juego y estar bien posicionado, me ubica de cinco y de líbero”

“Heinze nos explica cómo atacar al rival, nos explica el motivo y eso te hace razonar y aplicarlo mejor, el mensaje es muy claro y directo”.

Detallistas, con poca cara de amigos durante los 90 minutos, a puro grito e indicación, pero... Santiago Sosa, marca puntos de Gabriel Heinze y Marcelo Gallardo.

“Gallardo y Heinze son dos técnicos distintos, si bien tienen un mensaje claro al jugador, en cuanto a los entrenamientos y a los partidos son distintas las formas”

“Parece que me fui hace mucho tiempo y fue en febrero, mi adaptación fue buena hasta el momento y estoy acompañando por mi familia”

Toda decisión es difícil, y mucho más cuando de un lado está el bienestar económico pero eso te lleva a dejar el club donde naciste y que aún permanecen muchos sueños por cumplir...

“Como toda decisión que conlleva en mi vida la trato de analizar, estuve sereno y lo hablé con quienes me rodean, fue muy difícil, entendía las circunstancias que no estaba jugando y necesitaba que mi carrera tome cierta forma, en River no me tocaba jugar y fue la mejor decisión que tomé para mi futuro futbolístico”

Santiago Sosa consiguió un lugar en el Atlanta United y está convencido que también estaba capacitado para una regularidad en River Plate.

“En lo personal me creí que estaba a la altura para jugar en River, siempre me sentí preparado y di lo mejor de mí”

Desde su lugar, Santiago Sosa también se ilusiona con un nuevo clásico por Copa Libertadores pero sin subestimar el paso previo que debe superar River Plate.

“Ni River ni Boca pueden pensar en los cuartos de final porque tienen partidos difíciles. Esos partidos te marcan mucho y Nunca jugué un River Boca en primera y me hubiese encantado, a todos les encantaría jugar ese tipo de partidos”

Para el final, entrega una distendida y gracioso momento que le toca vivir a diario...

“Acá te ven tomando mate y se creen cosas raras porque ven la yerba y te miran el mate con cara de asco...se piensan que te estas drogando"