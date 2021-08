Cristiano Ronaldo, cerca de repetir la historia: los jugadores que "Traicionaron" y pasaron del Manchester United a Manchester City

Un repaso de los futbolistas que traicionaron y decidieron sacarse la camiseta de los Diablos Rojos y vestir la de los Citizens.

Por: Mauro Palacios 27 de Agosto 2021 · 09:47 hs

La salida de Cristiano Ronaldo de Juventus ya es un hecho y si bien muchos hinchas se ilusionaban con su regreso a Manchester United, donde se coronó como figura estelar, el portugués parece tener todo acordado con Manchester City. Más allá de la sorpresa que genera su posible incorporación al clásico rival, lo cierto es que no será el único futbolista que decidió cruzarse de vereda en la ciudad británica.

Denis Law, el ídolo de Manchester United, es una figura histórica de los Diablos Rojos y, junto a George Best y Bobby Charlton es parte de la estatua de la Santísima Trinidad que acapara miradas en la entrada de Old Trafford. Pero Law también es el protagonista de una de las venganzas más dolorosas del fútbol. Si bien brilló en el United y lo llevó a ganar su primera Copa de Europa en 1967, en 1973 fue descartado por el club y recaló en el City. Con el uniforme celeste que ya había vestido entre 1960 y 1961, disputó su último derbi de Manchester en 1974 y marcó el gol de la victoria. El del 1-0 que condenó a los de Old Trafford al descenso.

Peter Schmeichel, histórico arquero danés jugó con el buzo de los Diablos Rojos entre 1991 y 1999, y levantó nada más ni nada menos que 14 títulos. Luego de un puñado de temporadas en Sporting de Portugal, justamente el equipo donde surgió Cristiano Ronaldo, y Aston Villa, Schmeichel decidió volver a Manchester pero para defender el escudo celeste de su histórico adversario.

En el City atajó 31 partidos entre 2002 y 2003 y decidió ponerle fin a su carrera. Tanto malestar generó en el United que en el primer derbi de Manchester, Gary Neville le negó el saludo en el túnel.

Andy Cole, fue otro jugador que cambió Manchester United por el City. El delantero inglés que se cansó de hacer goles entre 1995 y 2001, tiempo en el que conquistó nueve títulos, entre ellos la Champions League, decidió dar un giro rotundo en su carrera y en 2005 fichó para los Citizens, donde permaneció hasta 2006.

Owen Hargreaves, de Manchester United al City sin escalas, fue una traición directa. No hubo equipos de por medio. Luego de cerrar su etapa con Bayern Munich en 2017, el canadiense nacionalizado inglés sumó minutos y estrellas en los Diablos Rojos, hasta que en 2011 se peleó con el mítico entrenador Alex Ferguson y se marchó por la puerta del fondo. Y no solo eso, sino que fue a parar a la entrada del Etihad Stadium del clásico rival, donde estuvo un año y disputó apenas cuatro partidos.

Carlos Tevez, el delantero argentino hizo tambalear a la ciudad. Después de haber disputado dos temporadas, marcado 34 goles y alzado seis títulos, entre los que destacan la Champions League y el Mundial de Clubes, el Apache armó las valijas, se despidió de Old Trafford y se sumó a las filas del Manchester City, donde compitió cuatro años, convirtió 73 tantos y obtuvo tres títulos.

Más allá de haber sido figura y referente en ambos conjuntos, tanto Manchester United como el City le hicieron la cruz. En 2011, con la herida aún abierta de los Diablos Rojos por traicionarlos con su clásico rival y en medio del descontento del City por su mal comportamiento ya que se negó a entrar en un partido ante Bayern Múnich, se peleó con el técnico Roberto Mancini, se declaró en huelga y hasta regresó a Argentina sin permiso, los hinchas de los dos equipos realizaron una campaña y tiraron a la basura su camiseta. Algunos, incluso, fueron por más y hasta la quemaron.

Ahora llega el turno de Cristiano Ronaldo, el portugués vistió la camiseta del Manchester United, clásico rival del City, desde 2003 hasta 2009 y su estadía, obviamente, no pasó desapercibida. Cristiano disputó 292 partidos, convirtió 119 goles y dio 61 asistencias. Además, ganó la Champions League 2008, tres Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield. "Nunca. El City tiene muchos buenos jugadores y podría ser un problema para el United, el Arsenal y el Chelsea. Pero eso no me interesa. Solo me interesa jugar en el Real Madrid y en equipos como Barcelona y el Valencia", supo decir el portugués al ser consultado respecto de una posible transferencia, cuando todavía vestía la camiseta de Manchester United.