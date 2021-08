Cristiano Ronaldo explotó su Instagram tras la llegada al Manchester United

El atacante portugués firmó por dos años con los ‘Red Devils’ con opción a uno más; será el jugador mejor pagado en la Premier League

Por: Mauro Palacios 31 de Agosto 2021 · 13:20 hs

Este martes, el Manchester United informó que Cristiano Ronaldo ya firmó contrato con el equipo, el cual es por los próximos dos años, con opción a uno más.

En su instagram personal, Cristiano Ronaldo subio estas ultimas historias, acompanado por un posteo plagado de emociones ante su regreso a la ciudad y al equipo que lo vio explotar por completo.

“Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que recibió desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente“.

Aunque no hay números oficiales, Daily Mail reveló el salario que el atacante luso percibirá con los Red Devils en su nuevo contrato.

Cristiano Ronaldo sería el jugador mejor pagado en la Premier League, con 480 mil libras por semana. Seguido de él está Romelu Lukaku del Chelsea,con 450 mil libras por semana. El tercer jugador mejor pagado sería Kevin de Bruyne del Manchester City, con 385 mil libras por semana.