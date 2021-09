El cara a cara pendiente que confirmó Cristiano Ronaldo con su entrenador

Cristiano Ronaldo habló con el sitio oficial del Manchester United y lejos de ser mesurado, confirmó que tendrá una charla cara a cara con Ole Solskjaer.

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro y confirmado el pasado viernes como nuevo jugador del Manchester United, expresó en una entrevista publicada hace instantes por el club inglés en su portal web que está "feliz de volver a casa después de 12 años" y que tiene "muchas ganas" de empezar a jugar con los Diablos Rojos. Y con mucha espalda, tendrá una careo con su entrenador.

"Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, es el momento justo, en mi opinión. Me fui a la Juve y ahora a Manchester, es un nuevo capítulo en mi vida y estoy muy feliz", dijo el atacante luso que además manifestó su deseo por "seguir haciendo historia e intentar ayudar al club a lograr grandes resultados, ganar trofeos y grandes cosas".

Sobre Sir Álex Ferguson, el extécnico que lo llevó al equipo de Old Trafford en el año 2003, confesó su admiración y la importancia que tuvo para su vuelta a Inglaterra. "Para mí Sir Álex Fergusson es como un padre en el fútbol, me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas y en mi opinión, por supuesto, tuvo un papel muy importante en mi regreso al club. Le quiero mucho, es una persona increíble", contó.

Se refirió a su relación con Ole Gunnar Solskjaer, el actual técnico del club inglés con el que compartió en su etapa como jugador entre el 2003 y el 2007. "Tuvimos una charla, pero ya tendremos tiempo para hablar cara a cara. Nuestra relación es buena, pero ahora con un rol diferente: soy un jugador y él un entrenador. Puede contar conmigo para lo que él quiera, estoy a su disposición", añadió.

Respecto a su reaparición en El Teatro de los Sueños, el jugador, de 36 años, destacó el regreso de los aficionados a las gradas y el cariño recibido por los hinchas rojos en el pasado. "La afición del Manchester United es especial, yo lo sé y lo recuerdo muy bien. Sé que todavía cantan mis canciones, algo que me ha hecho sentir aún más feliz y mi compromiso es darlo todo dentro del campo, como lo hice antes y como lo hago todo el tiempo", concluyó.