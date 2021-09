Cuauhtémoc Blanco ilusiona a los aficionados con su regreso al América

La leyenda americanista mostró su deseo de regresar al Club América y expresó hasta en que función le quedaría mejor.

Por: Mauro Palacios 24 de Septiembre 2021 · 11:42 hs

Pese a que actualmente se dedica al mundo de la política, Cuauhtémoc Blanco sueña con volver al América, aunque no precisamente como jugador. El actual gobernador de Morelos reveló que le gustaría ser director técnico o presidente del América, e incluso, llegar a la Selección Mexicana.

“Algún día, algún día regresaré al América. No sé, me encantaría ser entrenador. Esa era la idea y mira dónde me metí, en la política, pero estoy muy contento y feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América y también a la Selección Mexicana, también ser algún día Presidente del América”, explicó.

Respecto al trabajo de Gerardo "Tata" Martino en Selección, Blanco dijo. “Pues no me ha gustado mucho, no me ha gustado. Por lo que he escuchado, me han dicho que es un buen entrenador, muy preparado, que se lleva muy bien con los jugadores y eso es lo más importante. Yo tuve una plática con Yon de Luisa y le comenté algún día que cómo veía al entrenador y me dijo que muy bien, que tenía un buen trato con los jugadores”.