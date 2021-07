Dato revelador, lo que se desconoce en la selección de México: ¿Hay una rivalidad entre el defensor de Tigres y el delantero de Rayados?

Carlos Salcedo falló el penal frente a Canadá y no fue una carnicería sobre él, porque México está en la final. El equipo tricolor tenía opciones interesantes para el cobro del segundo penalti. ¿Qué sucedió? ¿Hay una rivalidad entre el defensor de Tigres y el delantero de Rayados?

El "clásico regiomontano" se hizo presente hasta en el penal que falló Carlos Salcedo, defensor de Tigres, ya que una opcin clara pera esa instancia era el delantero de Rayados, Rogelio Funes Mori. El partido estaba empatado a un tanto cuando el árbitro señaló un segundo penalti para México, por lo que Rogelio Funes Mori tomó el esférico y se mostraba presto para ejecutar lo que pudo haber sido su cuarto gol en la competencia, con el que se hubiera colocado como líder de goleo individual en la competencia. Pero el Titán Salcedo le quitó el balón y se puso como ejecutante, terminando por errar su disparo ante la buena atajada del arquero Crépeau, quien adivinó el lanzamiento y se recostó a su lado derecho.

Con FM9 como la opción que lucía como más sólida para ejecutar el segundo penalti a favor de México en la Semifinal ante Canadá en la Copa Oro, de forma inesperada apareció Carlos Salcedo para tomar el balón y fallar el cobro, decisión que a pesar del pase a la Final no deja de cuestionarse.

En las redes sociales fueron duros con el defensor de Tigres, ni imaginar lo que hubiese sucedido si México a esta hora se encontraba armando las valijas para despedirse de la Copa Oro.

Al respecto, Gerardo Martino se limitó a señalar que fue una cuestión de confianza del defensa de Tigres, sin entrar a una polémica innecesaria ya con el pase a la Final. “Carlos, con todo el apoyo de los compañeros y el nuestro, estaba con confianza para ejecutarlo y se lo atajaron, no más que eso. Era relevante, pero no hay comentarios del ejecutante. Los jugadores lo resuelven dentro del campo porque no es una cuestión de patear bien, también es de confianza y ellos lo sienten en el momento del penal, yo no lo resuelvo de esa manera”, explicó el estratega en conferencia.

Además del penal, Salcedo perdió la marca en el tanto de Canadá, actuación que le valió para recibir el abucheo de los aficionados, aunque para el Tata eso no fue digno de resaltar.

“Todos los partidos los analizamos y vemos con los futbolistas los errores y virtudes que podemos tener y las tratamos de corregir, no solamente con Carlos (Salcedo), sino con todo el grupo que participa en el encuentro y los que están afuera. No cambia en nada lo que nosotros hacemos habitualmente el haber tenido algún error durante el partido, revisamos todo lo que nos deja algún motivo de discusión o como se debe resolver alguna jugada”.