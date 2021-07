Descubrí porque Gignac, delantero de Francia, no gritaría un gol en su próximo partido en Juegos Olímpicos

El delantero de Tigres viajó a Francia junto a su compañero Florian Thauvin para encontrarse con su selección y prepararse de cara a los Juegos Olímpicos.

Por: Mauro Palacios 06 de Julio 2021 · 13:46 hs

El delantero de Tigres viajó para sumarse a la selección de Francia de cara al primer duelo contra México en el primer duelo de los Juegos Olímpicos.

Desde el Apertura 2015, André-Pierre Gignac arribó a México para enfundarse en la playera de Tigres y desde entonces, el Bomboro llegó para quedarse, el delantero felino está enamorado del país azteca donde nacieron dos de sus hijos.

Para el delantero será muy especial enfrentar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio con su selección francesa el 22 de julio.

Y Gignac lo confiesa, no queria dejar a Tigres, a pesar de que se siente que e equipo no lo extrañará en lo futbolístico, también es consciente que a una selección no se le rechaza y unos Juegos Olímpicos era el desafío que le resta jugar.

No cree festejar un gol al Tricolor porque se siente un mexicano más. "No, no creo, es mí país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que será un partido muy especial para mí"