Desde el cielo le llueven críticas a Rogelio Funes Mori, un ex delantero pide que se quede en Rayados

Tras la actuación del delantero ante Jamaica, donde no pudo croncretar lo que originó, apareció otro enemigo público que llora por su convocatoria.

Por: Mauro Palacios 04 de Septiembre 2021 · 08:57 hs

El llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana sigue levantando polémica, cuando rinde y convierte, todos miran para otro lado y nadie recoje el guante, y cuándo alguna definición no es acertada, pues ahí se conocen las voces que no están de acuerdo en el llamado de un jugador naturalizado. Una de ellas es Luis “Pájaro” Hernández, quien tras la falla del atacante de Rayados ante Jamaica en el primer juego del Octagonal rumbo a Qatar 2022, no tuvo empacho en criticarlo e incluso pidió que volviera a Monterrey.

En entrevista con Mediotiempo, el Matador dijo que no le gustan los naturalizados en el Tri, reviviendo un poco la polémica por este tipo de elementos. “Te voy a decir solamente dos cosas, tienen 3 puntos, muy bien, como sea… Y de Funes Mori, que se quede en el Monterrey, no me gusta, no me gusta”.

El Mellizo fue llamado por Gerardo Martino en este 2021 al Tri, ya jugó Copa Oro y el inicio de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022 ante Jamaica, donde el atacante tuvo una mala definición en el primer tiempo. Tras la actuación del jugador de Rayados, Luis Hernández volvió a marcar su desacuerdo por el llamado de jugadores naturalizados al y afirmó que prefiere a los mexicanos por nacimiento.

“No, no estoy a favor ni lo estaré (que se llamen jugadores naturalizados), no me gustan, nunca fueron referentes en el futbol mexicano y ni lo serán, pero bueno. Hay muchos mexicanos (de nacimiento), tenemos mucha gente muy valiosa”, mencionó. Y como ejemplo puso a Diego Lainez, aunque reconoció su total agrado por lo que hace Raúl Jiménez.