Duro golpe para la Selección de México, quedo fuera de un importante Ranking

La Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino ha sufrido un duro golpe al perder dos puestos en el Ranking FIFA.

Por: Facundo Agudo 24 de junio 2022 · 11:43 hs

Se ha publicado un nuevo Ranking FIFA y algunas selecciones ha mostrado avances mientras que otras se lamentaron por los resultados. Uno de estos casos es el de México que a pocos meses para el Mundial de Qatar ha perdido puestos y quedó fuera del top 10 de las mejores selecciones del mundo.

En marzo el equipo de Martino se encontraba en el noveno puesto con 1658,82 puntos, pero luego de la actualización han quedado en el puesto número 12 con 1649,57 puntos. Esto se debe a que los últimos partidos por las eliminatorias no han arrojado grandes resultados para el equipo azteca.

A pesar de esto México se prepara para el Mundial y para enfrentar a la Argentina, Arabia Saudita y Polonia por el Grupo C. A pesar de haber descendido algunos puestos en el ranking, en los últimos partidos el entrenador argentino del Tri demostró confianza y entusiasmo por su equipo, es más tras el ultimo amistoso ante Nigeria donde ganaron 2-1 Martino declaró lo siguiente:

"Me deja tranquilo todo el partido. Siempre tuvimos coraje y ambición, pero me gustó más cómo jugamos los primeros 30 minutos. Debemos tener más contundencia con los rivales. La idea del juego siempre ha estado reflejada, solo que no había tenido continuidad. Hoy nos asociamos, nos encontramos en los pases y presionamos bien; recuperamos cosas que no se estaban haciendo".

Los tres primeros puesto del Ranking son Brasil, Bélgica y Argentina, que tras su invicto de 33 partidos le arrebató el tercer puesto de la tabla a Francia.