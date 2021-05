ESCANDALO: Se fué Israel Lopez de PUMAS

Israel López dejo de ser el asistente de campo de Pumas tras enfrentarse a Andrés Lillini , en una entrevista que realizó a MARCA Claro conto que la principal causa de su salida fue la falta de química que tenía con el cuerpo técnico del club.

Por: Luca Ratto 07 de Mayo 2021 · 19:50 hs

Tras que el equipo auriazul quedase eliminado del Clausura Guardianes 2021 quedando en el puesto número 15 con tan solo 18 unidades, el ex asistente de campo de Andres Lillini, Israel López, fue despido de su cargo.

El ex futbolista expresó cual fue la causa de su salida del club: "Ya no había buena química entre nosotros (él y Lillini), me dijo que la forma en que expresaba el fútbol ya no iba acorde a lo que él pensaba y que ya no iba con el equipo. Yo lo que más quiero es que le vaya bien al club, les deseo lo mejor. Cuando ya no te aceptan o ya no entras en planes, no hay nada que hacer".

La mala relación entre el argentino y el mexicano viene desde un cruce que tuvieron a mitad del torneo, en donde ahora el ex asistente se enojó con Alan Mozo por su mal partido frente a Chivas, cosa que a Lillin no le gusto. "Honestamente sí, me sorprendió un poco. La verdad que no esperaba esto, pero hoy en día lo estoy asimilando y trato de entender que para Andrés ya no era el mejor capacitado para ser su auxiliar; mi forma de pensar y ver el fútbol no coincidía con él, sentía que no íbamos por buen camino y que iba a afectar al equipo. Hoy él toma decisiones junto con la directiva y listo "indicó López asombrado debido a la decisión que tomó el club.

Finalmente, quien formo parte durante cinco años del equipo universitario, dijo que no lo dejaron despedirse del plantel: "No tuve oportunidad de despedirme de gente que aprecio en el club. Expresé mi agradecimiento a la institución, fue un proceso en el que tuve muchos momentos buenos y malos. Estoy infinitamente agradecido con la institución, y más con la gente que me tocó estar".