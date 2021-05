Edinson Cavani se queda en el Manchester United

El Manchester United y Edinson Cavani llegaron a un acuerdo y extendieron su contrato hasta el 30 de junio de 2022.

Por: Mateo Ordoqui 10 de Mayo 2021 · 20:04 hs

El delantero de 34 años aterrizó en Inglaterra el 5 de octubre del 2020 tras quedar libre en el PSG. Sus comienzos no fueron fáciles, pero con el tiempo, se fue asentando en el combinado inglés. Marcó 15 goles y cinco asistencias en 35 partidos, ocho de ellos llegaron en las últimas siete presentaciones del uruguayo. Asimismo, fue el autor de cuatro de los ocho tantos en las semifinales de la Europa League ante la Roma, lo que aceleró su renovación con los Diablos Rojos y su temporada número 14 en Europa.

El Matador, luego de firmar su extensión con el conjunto que dirige Ole Gunnar Solskjaer, declaró que, con el tiempo, le agarró un gran cariño al club, del mismo modo que formó una gran relación con sus compañeros y con el personal de la institución. Por otra parte, Cavani sentenció que no puede esperar por jugar ante un Old Trafford repleto de simpatizantes: “Me ha emocionado lo mucho que la hinchada ha querido que me quedara, y lo daré todo para traerles a todos felicidad y alegría con mis actuaciones en el campo.

Además de la final del certamen continental que disputará ante el Villarreal el 26 de mayo en Turquía, el Manchester United marcha segundo en la Premier League con 70 puntos, a diez y con un encuentro menos que su clásico rival, el Manchester City, a falta de tres jornadas para la finalización del torneo con la clasificación a la próxima Champions League asegurada. La experiencia y el liderazgo del atacante uruguayo le dieron un salto de calidad al United, que compitió por ser la referencia de ataque con el francés Anthony Martial, quien tuvo actuaciones irregulares y sufrió varias lesiones.