El Bayern piensa en fichar a Sancho del Dortmund

Se ha dicho que el Bayern de Múnich estaría en negociaciones con el Manchester United por la ficha de Leroy Sané. Sin embargo, si estas no dieran al final el resultado esperado, el equipo alemán tendría un as bajo la manga, que no es otro que el fichaje de Jadon Sancho, actualmente militando en el plantel de su gran rival, el Borussia Dortmund.

Por: Julio César Gómez 25 de Mayo 2020 · 11:19 hs

El Bayern, actual campeón de la Bundesliga, tendría a Sancho, de 20 años de edad, en un lugar muy alto en sus prioridades para fichajes en el mercado de verano que se avecina, con miras a la próxima temporada.

El Bayern piensa en fichar a Sancho

El jugador es una pieza clave, junto con Haaland, del entramado de ataque del Borussia, quien está próximo a enfrentarse al Bayern en un partido que puede ser decisivo para definir el título en la liga recientemente reanudada.

Ha trascendido en la prensa especializada que el Bayern estaría moviendo una posible negociación con Sancho si la de Sané no prospera como esperan desde el Allianz Arena.

Queda entonces esperar y estar atentos a ver si los de Múnich tienen la posibilidad de concretar este fichaje, cosa que sería determinante para el destino de Sancho, quien también parece despertar interés en otros clubes a lo largo de MúnichEuropa.