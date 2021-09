El Kun Aguero asombra a todos con su pensamiento sobre el Barcelona

El delantero argentino, repasa la actualidad azulgrana, su relación con Ronald Koeman, un mensaje a Lionel Messi y sorprende a muchos cuando responde sobre qué haría si debería decidir nuevamente con firmar o no para el FC Barcelona.

Por: Mauro Palacios 10 de Septiembre 2021 · 10:16 hs

El delantero argentino, ha repasado la actualidad azulgrana en una entrevista en RAC1 y en El Periódico, asegura que la relación con Ronald Koeman es muy buena porque siempre dice lo que piensa y eso ayuda mucho al jugador.

"Los jugadores que han marchado son importantes, pero el Barça tiene jugadores de encima para poder taparlo".

"No es verdad que tenga una cláusula para irse si no había el Leo al equipo ni me quise ir. Lo que pasó es que me lesioné el gemelo antes del Trofeo Joan Gamper y además fue cuando salió el rumor de que yo marcharía tres días después de que se anunciara que Leo iba".

"Cuando llegué Messi ya no estaba, pero yo tenía claro que quería venir al Barça. Es el mejor club del mundo".

"Volvería a fichar por el Barça. Cuando surgió la posibilidad dije que sin lugar a dudas quería venir".

"Cuando empezamos a hablar con el Barça ya sabíamos que el Club no estaba bien económicamente, pero le comenté a mi agente que quería jugar aquí y que el dinero no era ningún problema".

"Es una lesión dolorosa y está cerca del sóleo y hay que tenerle respeto en el sóleo, parece que estás bien y te puede molestar de nuevo. Mejor cumplir las semanas que tocan y, a partir de ahí, ver cómo va. La última resonancia salió bastante bien".

"Cuando me recupere seguramente empezaré desde el banquillo, pero nadie es indiscutible e intentaré entrar. Si quieres ser titular tienes que estar bien, que el técnico te vea bien y ayudar al equipo".

"Estoy ansioso por jugar ya. Jugar en el Camp Nou es como hacerlo en La Paz, no ves el balón y te ahogas".

En el City tuvo a Pep Guardiola, y ahora en el FC Barcelona le toca otro entrenador con mucha personalidad, con un gran renombre y que es parte de la historia en el Barcelona como lo es Ronald Koeman.

"La relación es muy buena, desde que llegué me llamó, antes de la Copa América. Se nota que es un entrenador muy directo y eso también nos tranquiliza a los jugadores porque no es fácil ser entrenador y él hace que lo sea. Al ser directo y decirte lo que piensa, para un jugador es preferible que te diga las cosas como son en vez de quedarse callado".

"En el Barça tenemos que luchar por todos los títulos. En la Champions no creo que seamos favoritos, pero los rivales nos tienen respeto. Mucha gente no espera una gran actuación nuestra en esta competición, pero a todos ellos les diría que nos tengan en cuenta".

"No me marco cifras de goles, pero sí quiero ganar títulos. Es lo único que me interesa. Al final si marco 15 o 30 goles no es tan importante que si conquistamos un título. Para que esto sí es relevante para todo el mundo".

"Quiero dejar huella aquí... y lo haré".