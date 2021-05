El Monterrey ganó y se aseguró su pase a la Liguilla

Monterrey se impuso ante el Mazatlán por la jornada 17 del Clausura Guardianes 2021, el partido disputado el sábado terminó 1-0, y con este resultado es que Los Rayados quedan cuartos en la tabla y se clasifican así directamente a la Liguilla.

Por: Luca Ratto 03 de Mayo 2021 · 19:13 hs

El partido que se jugó en el estadio BBVA, fue dominado ampliamente por los locales que supieron convertir a los 15 minutos de la primera parte, gracias a una gran combinación entre Miguel Layún y Vicent Janssen. Un excelente pase filtrado del lateral derecho hacía el futbolista neerlandés, que no dudó y marcó para el equipo dirigido por Javier Aguirre. El visitante trató de igualar el marcador, aunque no mostraron mucha ofensividad en los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo no tuvo mucho juego, y se vio reflejado cuando a los 66 minutos el equipo sinaloense quedó con un jugador menos, después de que Goivanni Augusto cometiera un terrible pisotón a Maximiliano Meza. Aunque esto no iba a hacer que Mazatlán no buscará el empate, y en el minuto 69 Camilo Sanvezzo logró convertir e igualar el partido, pero el árbitro revisó la jugada y el gol fue anulado por posición adelantada.

Finalmente, Los Rayados lograron ganar tras tres derrotas consecutivas, y se clasifican directamente a La Liguilla tras quedar entre los cuatro primeros. Y ahora, los del Aguirre piensan en el partido del miércoles en donde se enfrentarán a Columbus Crew por la vuelta (el partido de ida salió 2-2) de los cuartos de final de la Concacaf Champions League.