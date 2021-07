El Olhanense despide como entrenador a quien era una estrella como futbolísta

Fue un crack como jugador y daba gusto verlo jugar en su selección como en Ajax, Barcelona, AC Milan y Juventus, pero su etapa como entrenador es muy pobre y acaba de ser cesado.

Por: Mauro Palacios 20 de Julio 2021 · 09:50 hs

Queda bien en claro que no van por el mismo camino las capacidades como jugador y como entrenador, podemos completar largas listas de quienes fueron extraordinarios futbolístas y no pudieron demostrar ni un cuarto de esa parte como entrenadores, por capacidad, por no poder llegar con claridad sus mensajes al grupo o por tantos otros puntos.

La carrera como entrenador de Edgar Davids no arranca, no tomó vuelo en su etapa como entrenador-jugador en el Barnet de la cuarta división y ahora fue despedido como técnico del Olhanense, también de cuarta categoría.

Desde el inicio de este 2021 que no le ha ido bien en Portugal, desde el mismo debút su equipo no pasó del empate ante el Lusitano de Évora (0-0) y Davids acabó expulsado cuando el partido ya había finalizado. fue protagonista de una trifulca y se marchó tan enojado que no realizó declaraciones.

Las expectativas eran muy altas. Sin embargo, Olhanense no consiguió su meta que era ascender a la Liga 3 y Davids acabó siendo sustituido. "En enero, a raíz de las dificultades, me vi obligado a aceptar la decisión de contratar a Davids, una persona con un gran pasado como juador, pero eso no implica nada de cara a su valía como técnico en el presente o en el futuro". Explica el Presidente Luis Torres.

"Nuestro director deportivo, Andrea Papadia, me dijo que era la única solución para que llegara dinero y nuevos socios. Sin embargo, a nivel económico aún estamos esperando ver esos beneficios", prosigue el presidente de Olhanense.

Pero lo peor parece que no fue eso, "A nivel deportivo la decisión fue claramente catastrófica, algo que sospechaba, pero había pocas opciones. El entrenador nunca supo crear una conexión con la plantilla ni una identidad o modelo de juego compatible con nuestra historia".