El París Saint Germain perderá 4 jugadores

Se espera que el París Saint-Germain sufra una estampida de jugadores que salen de la plantilla como agentes libres al término de la presente temporada del fútbol galo. Mientras la prioridad para el club parisino ha sido retener a Neymar y Mbappé, cuatro figuras del plantel saldrán como agentes libres al abrirse el mercado de cambios y adquisiciones de jugadores.

Por: Julio César Gómez 11 de Mayo 2020 · 12:42 hs

Esta situación se debe a que estos cuatro jugadores, Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier y Layvin Kurzawa, finalizan sus contratos al final de la temporada y no está planteada una nueva negociación de los mismos.

De cara a esta situación, todos estos jugadores tienen ofertas o ha recibido algún tipo de interés por parte de diferentes clubes europeos, incluso desde mercados en temporadas pasadas.

Al uruguayo Cavani se le ha aproximado el Atlético de Madrid, mientras que Silva, de 35 años, podría pasar al Milán o retornar a Brasil para el Flumiense. Meunier podría ir al Borussia Dortmund y Kurzawa al Sevilla o el Arsenal.

Lo cierto es que si el PSG no logra retener a Neymar y Mbappé se verá en serios aprietos, no solo por la partida de sus principales figuras, sino también por no recibir nada a cambio de la salida de estos cuatro jugadores.