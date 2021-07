El Presidente de LaLiga no hará la vista gorda y el futuro de Messi en Barcelona se complica

Javier Tebas, presidente de LaLiga habló sobre la situación que mantiene despierta a toda españa y en especial en Cataluña y le agregó preocupación.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas dejó en claro que no hará la vista gorda sobre el límite salarial para el Barcelona, así como el tema Messi y su renovación enquistada con el club Culé.

Javier Tebas repasó varios temas de la actualidad en el canal de Youtube de Ramón Alvarez de Mon, y le puso un manto de realidad a la situación Barcelona - Lionel Messi que no es muy alagadora.

"No haré la vista gorda en el tema Messi, aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes, y hay que salvaguardar la integridad de LaLiga".

"Hay que analizar todo bien, porque si se producen despidos por razones económicas pero luego traigo a Messi y otros más...hay que ver bien ese plantiamiento".

"A fecha de hoy solo puedo decir mi opinión, y es que se me hace raro que no haya ninguna oferta ni del City ni del PSG. Y creo firmemente que no la hay y que el jugador se quiere quedar".