El Real Madrid quiere volver a jugar una final

El equipo español intentará jugar una nueva final de Champions League luego de tres años, pero antes debe superar a un duro Chelsea.

Por: Luca Ratto 04 de Mayo 2021 · 15:54 hs

El Real Madrid viaja a la capital inglesa con el anhelo de volver a estar nuevamente en la definición del torneo más importante del viejo continente; la última vez fue cuando salió campeón en Kiev, en mayo de 2018 frente al Liverpool por 3 a 1. Con el empate a 1 de la ida en el Alfredo di Stéfano, la “Casa Blanca” si o si está obligado a anotar un gol; un 0 a 0 lo dejaría eliminado gracias al gol de visitante que consiguió el Chelsea, una igualdad en 1 lleva a la prórroga, y en 2 o más goles clasifica a los españoles. El partido tiene lugar en Stamford Bridge este miércoles, desde las 20:00 hora local, 14:00 en Ciudad de México, 16:00 en Argentina.

Zinedine Zidane presenta algunas dudas respecto al “once” que arrancará mañana y no solo en cuanto a los nombres si no también en relación al esquema, ¿5-3-2 o 4-3-3? Mucho va a depender de si llega Sergio Ramos en forma; entonces formaría una línea de 3 centrales junto a Nacho Fernández y Eder Militao. Otra duda es la del lateral-volante derecho; ante las lesiones Vázquez y Carvajal, podrían aparecer Odriozola o el propio Valverde que estuvo padeciendo COVID-19. Los tres del medio salen de memoria; Casemiro, Kross y Modric. Y la delantera está sujeta a modificaciones; en caso de ser dos atacantes estaría compuesta por Benzema y Vinicius, en cambio si llegaran a ser tres pelean por ese lugar disponible Asensio y el ex “Blue” Eden Hazard.

El “Merengue”, visita el país británico por segunda vez consecutiva en menos de un mes. En los cuartos de final de esta edición eliminó al Liverpool; le ganó 3 a 1 en España y empataron 0 a 0 en Anfield el 14 de abril. Su rival de turno para mañana, viene de derrotar al Fulham el sábado y se encuentra cuarto en la presente Premier League a 4 fechas del final, ya sin chances de título; lo separan 19 puntos del otro semifinalista de su país, el Manchester City.}