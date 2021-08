El argentino que le dejó una tarjeta a Messi para lo que necesite en París

Omar De Fonseca, gloria del Paris Saint Germain, y actual analista de fútbol en Francia, recibió a Lionel Messi y fue un aficionado más, hasta se puso a disposición de Leo.

Por: Mauro Palacios 11 de Agosto 2021 · 10:09 hs

El ex futbolista argentino Omar da Fonseca, actual comentarista de fútbol de la televisión francesa, llamó hoy la atención cuando sobre el final de la presentación de Lionel Messi en el París Saint Germain se puso a alentar al astro como si estuviera en una de las tribunas del estadio Parque de los Príncipes.



Da Fonseca, de 61 años y quien jugó en Vélez, Belgrano de Córdoba y Renato Cesarini de Rosario. Una vez culminado el acto ante la prensa internacional no paró de gritar "Messi...Messi..", "Grande Leo!!" o simplemente "dibujalo !!!" a modo de aliento al crack rosarino.

La reunión de prensa culminó en el salón de conferencias del Parque de los Príncipes y en el momento en que se retiraban Messi y el presidente catarí del PSG , Nasser Al-Khelaïf, el exgoleador de Tours, PSG, Mónaco y Toulouse, dio paso a la locura con sus cánticos como si fuera un auténtico fanático del PSG.



Además, se pudo observar a Leo Messi junto a Da Fonseca caminando juntos saliendo de la sala y al exdelantero entregarle una tarjeta al rosarino quien la guardó en uno de los bolsillos de su traje.

“Para mí que vengas acá es una cosa... me hiciste llorar como un loco. Estoy enloquecido. No te quiero joder ni nada, pero lo que necesiten vos y tu familia me avisas. El Fideo, Ángel (Di María), me conoce bien. Si necesitan algo, hace mil años que estoy acá... tengo hijos, nietos, conozco las escuelas. Con toda simplicidad, yo no te voy a joder ni nada”, le dijo Omar a La Pulga.

Da Fonseca acompañó en todo momento a Lionel Messi y en los medios oficiales del club y no paró de cantar por el crack, siendo posiblemente el más ilusionado por la llegada de su compatriota.