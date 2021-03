El bisnieto de Mussolini firma su primer gran contrato en Italia

Antes de su llegada a la Lazio, jugó en la categoría juvenil de la Roma. Pero, ya en 2016 su actual club se hizo con sus servicios. Tras un tiempo en las categorías inferiores y una cesión al Vigor Perconti, dio el salto al equipo Primavera

Por: Diario AS 25 de Marzo 2021 · 15:58 hs

Su nombre es Romano Floriani Mussolini y acaba de firmar su primer gran contrato en el fútbol profesional con el conjunto de la Lazio. El joven atleta que milita en el equipo Primavera del club es nieto del exdictador italiano Benito Mussolini y juega en la posición de lateral.

En enero pasado, Romano se estrenó en la convocatoria del filial y la entidad pronto le ha querido amarrar de cara al futuro. Con apenas 17 años de edad, pues nació en 2003, se ha comprometido con el conjunto capitalino hasta 2024 y asegura que se siente feliz por ello.

El joven se mantiene al margen de cualquier cuestión política

El futbolista, que se mantiene completamente al margen de todo tema político, se ha pronunciado en su Instagram tras la firma. "Pensando en dónde empecé, estoy encantado de haber firmado mi primer contrato profesional con la Lazio y de pasar otros tres años con la camiseta de este club".

Antes de su llegada a la Lazio, jugó en la categoría juvenil de la Roma. Pero, ya en 2016 su actual club se hizo con sus servicios. Tras un tiempo en las categorías inferiores y una cesión al Vigor Perconti, dio el salto al filial con el que ha jugado seis de los últimos siete partidos como titular.

La Lazio cuenta con un grupo de ultras de ideología fascista, lo que provocó que el crecimiento de Romano diera mucho que hablar. No obstante, él se mantiene al margen. Su madre, Alessandra Mussolini, es política, muy habitual en la televisión italiana y no quiere involucrar a su hijo en sus asuntos: "Prefiero quedarme fuera de este tema. Él no quiere que me meta en su vida y en sus cosas", ha declarado.