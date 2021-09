El calvario del jugador al afirmar que ningún entrenador le hablaba

El jugador español fichó por la Lazio y afirmó que fue muy complicada la etapa que vivió como jugador de la Roma, un verdadero calvario..

Por: Mauro Palacios 11 de Septiembre 2021 · 11:15 hs

Tras dejar las filas de la Roma y fichar con la Lazio, Pedro Rodríguez no se guardó nada y arremetió en contra de la institución, equipo del que el español no guarda buenos recuerdos, ya que vivió momentos muy difíciles.

"Fue muy complicado en la Roma, me dejaron fuera del equipo y ninguno de los entrenadores me hablaba, no sabía nada de este asunto", mencionó el exjugador del Barcelona y Chelsea que llegó a la Roma en 2020.

Por otro lado, el futbolista de 34 años de edad se mostró muy feliz de poder haber llegado a la Lazio, esto pese a que es el acérrimo rival del último equipo en el que militó. Cabe recordar que sólo 11 jugadores han militando en ambos equipos, aunque sólo cuatro han pasado de uno a otro. "Cuando hablé con Maurizio Sarri me di cuenta de que la Lazio era una gran oportunidad".

Es cierto que ningún jugador se ha marchado de la Roma por la Lazio desde hace mucho tiempo, pero estoy muy contento aquí. "La Roma está en el pasado, ya no quiero hablar más de eso, mi objetivo ahora es ayudar a la Lazio ya mis compañeros", mencionó el jugador.