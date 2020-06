En una sesión de preguntas y respuestas, el histórico capitán y portero tanto del Real Madrid como de la selección española, Iker Casillas, ha hecho una serie de revelaciones, entre la que está el deseo irrealizable como jugador, en una carrera llena de realizaciones. Este no fue otro sino jugar con la quinta del Buitre.

“Toda la gente se acuerda de esos años de remontadas y demás”, afirma Casillas, haciendo referencia a la generación liderada por el carismático portero, también internacional con la selección, Emilio Butragueño.

El deseo que Casillas no pudo cumplir en el Madrid

Casillas afirma que “era muy pequeño” en el momento en el que esta conformación del club estuvo en boca de todos en el fútbol español, pero, sin embargo, conserva recuerdos sobre ella.

Sobre otros tópicos, Casillas ha afirmado que confía en que las autoridades saben lo que hacen con relación a la vuelta al fútbol. Señala la importancia de la seguridad de los jugadores y de todos los que están alrededor.

Afirmó, respondiendo a otra pregunta, que no se ve como entrenador por ahora, aunque es algo que no descarta en el futuro, citando los casos de “muchos compañeros” que no se veían en esa situación o como comentaristas y sin embargo, terminaron allí.