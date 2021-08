El entrenador de Pumas, Andés Lillini, fue muy duro con su equipo

Sin dar vueltas, sin excusas, Andrés Lillini, entrenador de Pumas, calificó duramente el comienzo de su equipo en la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 09 de Agosto 2021 · 11:15 hs

El director técnico de los Pumas, Andrés Lillini salió a hablar luego de la derrota de este domingo ante el Atlético San Luis, derrota que deja al equipo universitario con uno de nueve puntos disputados en el arranque del Torneo Apertura 2021.

El estratega argentino calificó la situación que atraviesa su equipo como lamentable, ya que dijo, no pueden darse el lujo de tener apenas una unidad en las primeras tres fechas de la competencia, donde además suman solo un gol en 270 minutos.

“La carne al asador se la metí desde la primera fecha. No especulamos. Nosotros no podemos estar abajo con un punto, es lamentable. Tenemos que mejorar rápidamente, tener la confianza y resurgir de lo individual a lo grupal”, señaló.

En conferencia de prensa el argentino dijo que se siente mal y le da tristeza ver que las cosas no les salen a los futbolistas felinos. Dijo que por el momento buscará quitarles presión y tranquilizarlos para intentar sacar la situación adelante. “Me siento mal porque el jugador. Me da una gran tristeza cuando el jugador no puede hacer lo que tiene que hacer. Creo que cuando se tranquilicen, tengo que ver la manera de sacarles presión. Tenemos que mejorar rápido, sacar la presión para que estén tranquilos”, agregó.

Reconoció que al equipo le cuesta mucho hacer goles, y que los rivales con muy poco les están marcando, situación que los tiene, por el momento, en el lugar 16 de la tabla, solo por arriba de Necaxa y Tijuana. “Inicio complicado, nos cuesta mucho hacer un gol, los rivales hacen cosas simples y nos anotan, y a nosotros nos cuesta mucho todo. Esto es por goles y los tenemos que hacer. El inicio es complicado no solamente para mí, tenemos que sacar esto adelante. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, unidos como lo hemos estado".