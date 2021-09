El escándalo que vive Hulk le suma un horror en Copa Libertadores con Atlético Mineiro

El delantero del Atlético Mineiro, que espera un hijo de una relación que fue un escándalo en Brasil, tuvo un erró que podría ser clave en la Semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Por: Mauro Palacios 22 de Septiembre 2021 · 12:01 hs

Atlético Mineiro firmó un empate sin goles en su visita con Palmeiras, por la ida de la semifinal de Copa Libertadores, y ahora definirá en casa el pase a la final del máximo torneo continental de clubes.

Quién está pasando por días muy especiales es Hulk, ayer erró un penal cerca del cierre del primer tiempo del partido, disputado en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, lo que dejó un sabor amargo en un equipo Mineiro que hizo el gasto ofensivo pese a ser visitante.

"Podríamos habernos ido con una victoria. Soy el principal responsable de que no ganáramos por haber perdido el penalti", dijo Hulk, quien cobró relevancia al anunciar que espera un bebé con la sobrina de su ex esposa. Se convertirá en padre por cuarta vez en su vida, pero la esposa del atacante es Camila Ángelo, que será madre por primera vez, y es la sobrina de la ex mujer del atacante que supo brillar en Porto.

Hulk se separó en 2019 de Irán Ángelo, con quién tuvo tres hijos, para poder casarse con Camila, su sobrina. Esta noticia sacudió a Brasil y generó una ola de comentarios al respecto. Hace pocos días anunció oficialmente en su Instagram que tendrá un nuevo hijo, esta vez con Camila.