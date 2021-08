El extraño apodo de Karim Benzema y su creador

Los futbolístas, en su mayora tienen apodos, por distintas circunstancias, el apodo de Benzema llega gracias a un prestigioso entrenador que fue el autor de esta etiqueta singular que más de un aficionado reconoce.

Los apodos en los jugadores se dan por situaciones particulares y otros no tanto. Algunos son etiqutados por los relatores de fútbol, otros desde la infacia por sus familiares y amigos y otros casos, por los Entrenadores. Karim Benzema se ha hecho un jugador histórico en el Real Madrid luego de que llegó en 2009 para reforzar la delantera y se ha quedado más de 10 años vistiendo la playera del conjunto Merengue. A lo largo de estos años en las narraciones de los partidos se han referido a él como el Gato.

Más de un aficionado se ha creído la idea de que es por sus reflejos para rematar o su habilidad con el balón y su agilidad para escaparse de la defensa, pero no. Su apodo surgió de boca del entrenador José Mourinho cuando dirigía al club Blanco allá por 2009.

El entrenador estaba explicando en una conferencia de prensa lo que esperaba de su equipo y de sus delanteros cuando dijo: “Si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con él”. A partir de ese momento, la prensa comenzó a llamarlo el Gato, un apodo que desde luego no le hizo nada de gracia al delantero francés que decidió hablar con Mourinho sobre el tema aunque ya no sirvió de nada.

“Le dije (a Mourinho) lo que se tenía que decir, estuvimos reunidos una hora. ‘Yo soy un jugador de fútbol, tú mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista’. Desde entonces ya no hubo más historias de gatos, perros o de lo que fuera”, reveló Benzema en su momento.

En esta temporada 2021-22, Benzema ya suma dos goles y tras una larga trayectoria ya está en el top ten de artilleros más goleadores del Real Madrid. Ya es el quinto más goleador solo detrás de Cristiano Ronaldo, Raúl, Alfredo di Stéfano y Santillana.

