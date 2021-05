El festejo de Pep Guardiola al ganar la Premier League

El entrenador español subió un vídeo fumando un habano en su cuenta de Instagram que se hizo viral en las redes sociales.

Por: Lucas Morel 17 de Mayo 2021 · 23:55 hs

City se consagró campeón tres días antes de visitar al Newecastle, tras la derrota del Manchester United frente al Leicester City. Recién en la última jornada podrá festejar en su estadio cuando reciba al Everton, que mantiene chances matemáticas de ingresar en puestos de Europa League.

Ya casi una semana de la coronación del Manchester City de la Premier League, a falta de dos fechas, los festejos todavía continúan. El equipo ciudadano organizó una fiesta para celebrar el séptimo título a nivel local.

En las últimas horas, Pep Guardiola publicó un video en su cuenta de Instagram que no tardó en viralizarse en las redes sociales. En el mismo se lo observa feliz fumando un habano y cantando al ritmo de la banda Oasis “Don´t Look Back in Anger”. El entrenador escribió en la publicación una frase en inglés “The boss. Cool as fuck”. Si traducimos quiere decir “El jefe. Genial como la mierda”.

Manchester City mañana visitará al Brighton And Hove. Cierra la temporada frente al Everton, que será el último partido del equipo ciudadano antes de afrontar la final de la Champions League frente al Chelsea.